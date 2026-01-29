До 30 градусов мороза: Киев и область накроет 'арктический' холод, названа опасная дата

В Киеве и области в начале февраля снова вернется настоящая зимняя погода с сильными морозами. Ожидается что местами температура воздуха опустится до -30°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен III уровень опасности, красный.

Что известно

"Оперативная информация об очень холодной погоде по территории Киевской области и города Киева 1-3 февраля 2026 года. В результате вторжения с севера Европы холодного арктического воздуха и дополнительного охлаждения в поле высокого давления при ясной погоде ночью 1-03 февраля на Киевщине ожидается снижение температуры до 20-27ºС мороза (в Киеве до -20-25ºС), местами по области до чрезвычайного мороза – минус 30ºС. Температура днем15-22ºС мороза", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что 4-5 февраля, начиная с запада и юго-запада, постепенное ослабление морозов.

В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!