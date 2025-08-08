Днем без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 августа

В Киевской области в субботу, 9 августа, ночью местами гроза, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, покрывавшие небо в Киеве утром, днем исчезнут, и до самого вечера они уже не появятся. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

