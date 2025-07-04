Днем без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 июля

В Киевской области в субботу, 5 июля, переменная облачность, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 5 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, местами шквал 15-20 м/с, днем без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером погода в Киеве прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается очень сильный дождь с грозой. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не предвидится.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!