Днем: без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 октября

В Киеве и Киевской области в субботу, 14 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 14 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 19-24°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 октября днем в Киеве на время небо затянется облаками, но вечер будет ясным, как и утро. Без осадков.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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