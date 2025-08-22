Днем без осадков и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 августа

В Киевской области в субботу, 23 августа, облачно с прояснениями, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 23 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, по области местами гроза; днем без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью будет мелкий дождь. Утром, днем и вечером – без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

