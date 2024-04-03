Днем без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 4 апреля переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 4 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 апреля облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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