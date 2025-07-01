Деревья на дорогах, поврежденные авто и дома: спасатели показали последствия непогоды в Киеве. Фото

В Киеве в понедельник, 30 июня, в результате непогоды, которая бушевала в городе вечером, были повреждены, в частности, фасады домов и автомобили. Спасатели КАРС осуществили 11 выездов для ликвидации последствий, которые вызвали деревья, не выдержавшие сильных порывов ветра.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Информации о пострадавших, к счастью, не поступало.

"Спасатели первого аварийно-спасательного взвода накануне вечером и до полуночи выполняли работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Сильный ветер в разных районах столицы вызывал падение деревьев и веток, в частности на автомобили, фасады домов, ограждения частных хозяйств и т.д.", – рассказали в пресс-службе.

В частности, специалисты КАРС с помощью специнструментов убирали поваленные деревья с дорог и тротуаров, деблокировали из-под веток автомобили, расчищали пути для проездов и проходов.

Работы проводились в Подольском, Оболонском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 2 июля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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