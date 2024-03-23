Делаем все, чтобы открыть движение к маю: Кличко показал, как строят новый путепровод на Оболони в Киеве. Видео

Строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной продолжается круглосуточно и без выходных. Специалисты делают все, чтобы открыть движение автомобилей до мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Завершить все работы планируется в этом году.

"Работы по строительству путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной продолжаются круглосуточно, без выходных. Делаем все, чтобы открыть движение по путепроводу по улице Полярной через Богатырскую до мая. И завершить все работы на объекте и полностью открыть движение со съездами – к сентябрю этого года", – написал Кличко.

По его словам, специалисты уже установили бетонные плиты на путепроводе, готовятся установить ограждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы по изъятию грунта в котловане возле станции метро "Демеевская", где обнаружили трещину в тоннеле подземки. По оценке подрядной организации уже выполнено около 40% общего объема работ.

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