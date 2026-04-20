Действовала под видом покупательницы: в Киеве задержали серийную воровку золотых украшений. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к серии краж. Злоумышленница под видом покупательницы, пользуясь невнимательностью продавцов, выносила из ювелирных магазинов золотые украшения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили 32-летнюю жительницу Киева, которая, по информации следствия, причастна как минимум к пяти случаям краж. Злоумышленница действовала под видом обычной покупательницы.

Она заходила в магазины, просила показать дорогие украшения, а затем, пользуясь невнимательностью продавцов, незаметно прятала золотые цепочки и кольца в карман и покидала помещение.

"Чтобы избежать разоблачения, женщина каждый раз меняла магазины и районы города, а сами украшения сбывала через различные ломбарды. В частности, установлено, что стоимость некоторых похищенных изделий достигала 200 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали с поличным – сразу после совершения очередной кражи золотой цепочки. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), а задержанной сообщили о подозрении. На время следствия она будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух чел

ловеков, которые, по информации следствия, обокрали автомобиль в Днепровском районе. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли машину.

