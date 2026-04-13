Ограбили авто и подожгли его, чтобы скрыть преступление: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, обокрали автомобиль в Днепровском районе. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли машину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Кража и поджог

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Днепровском районе на улице Пластовой пылает автомобиль BMW. Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их. По данным следствия, 34-летний мужчина вместе с 20-летним знакомым возвращались домой после совместного застолья.

Увидев на одной из улиц припаркованный автомобиль марки BMW, они решили обокрасть его. Злоумышленники взломали замок двери транспортного средства и похитили из салона аккумулятор и инструменты.

"Однако на этом не остановились: чтобы скрыть следы преступления, с помощью тряпки они подожгли авто, после чего скрылись с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По фактам умышленного уничтожения или повреждения имущества и кражи, совершенной в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник под предлогом продажи электроинструментов вынес из квартиры пенсионера деньги, документы и банковские карты.

