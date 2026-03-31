Чернобыльский мутант? В Зоне зафиксировали 'лося с двумя головами'. Фото и подробности

В Зоне отчуждения, удалось увидеть необычного крупнейшего представителя семейства оленевых. Фотоловушка зафиксировала "чернобыльского мутанта" – лося с двумя головами и пятью ногами.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Две головы, пять ног, три уха – тот момент, когда фотоловушка ловит не лосей, а головоломку. Хейтеры скажут: "чернобыльские мутанты"?! Нет, лишь идеальный тайминг и немного магии перспективы", – говорится в сообщении.

Лось (Alces) – род млекопитающих, крупнейший представитель семейства оленевых. Сейчас состояние популяции животного в Украине вызывает беспокойство. Лось внесен в Красную книгу Украины, а охота запрещена.

