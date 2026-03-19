В Чернобыльской зоне заметили ловкого хищника из Америки, который отпугивает врагов запахом. Фото

В Чернобыльской зоне заметили маленького хищника, который является инвазивным видом для этой местности. Американская норка, а речь идет именно о ней, является ловкой охотницей, которая отпугивает врагов запахом.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Ловкая, выносливая и всеядная – именно так можно охарактеризовать американскую норку. А еще – это агрессивная охотница, которая уверенно чувствует себя в воде и на суше. Она охотится на рыбу, земноводных и мелких животных, одновременно вытесняя местные виды, в частности редкую европейскую норку", – рассказали в пресс-службе.

Свои логова норка обустраивает под корнями деревьев или занимает норы других животных вблизи водоемов, выбирая места с надежным укрытием и быстрым доступом к пище.

Специалисты Зоны отметили, что несмотря на небольшие размеры, этот хищник имеет эффективный механизм защиты. В случае опасности норка выделяет резкий мускусный секрет, который отпугивает врагов. Такой "аргумент" часто позволяет избежать схватки и сохранить жизнь.

Стоит добавить, что для природы Украины этот хищник является инвазивным видом, который распространился из фермерских хозяйств, где специально выращивался для производства меха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльскую зону начали возвращаться самые известные птицы Украины. Аисты, а речь идет именно о них, преодолевают до 10 тысяч километров, чтобы известить об окончательном приходе весны.

