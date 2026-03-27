Увидеть можно только случайно: в Чернобыльской зоне живет птица с идеальной маскировкой. Фото

Среди обитателей Чернобыльской зоны есть небольшая птица, которая ведет преимущественно скрытый образ жизни. Вальдшнеп, а речь идет именно о нем, является настоящим мастером маскировки, а увидеть его можно только случайно, если он внезапно взлетает буквально из-под ног человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Восстановление болот является важным фактором сохранения этого вида.

"Слуква (вальдшнеп) – типичный житель наших лесов, хорошо приспособлен к жизни на суше, что отличает его от большинства других куликов. Он имеет относительно короткие конечности и ведет преимущественно скрытый образ жизни. Благодаря маскировочному оперению птица почти незаметна среди лесной подстилки, что помогает избегать хищников и оставаться незамеченной человеком", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в заповеднике, чаще всего слукву можно наблюдать во время брачных полетов – в сумерках или на рассвете. В это время птицы низко пролетают над лесными полянами и заболоченными участками, издавая характерные звуки – "циканье" и "хорканье".

В прошлом вальдшнеп был популярным охотничьим видом. Сейчас же охота на вальдшнепа запрещена, что способствует сохранению популяции. В дикой природе эту птицу обычно удается увидеть лишь случайно, когда она внезапно взлетает буквально из-под ног человека. Восстановление болот и естественного гидрологического режима является важным фактором сохранения этого вида.

