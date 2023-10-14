Черно-белые снимки, полные жизни: в сети показали, как выглядел Киев в 1960-х годах. Фото

Снимки Киева 1960-х годов – в основном черно-белые. Тем не менее, каждая фотография наполнена жизнью города и сохранила для нас уникальные виды столицы.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Часть локаций с фото сильно изменились за 60 лет.

"Киев 1960-х годов", – говорится в подписи к снимкам.

На опубликованных фото можно увидеть центральные улицы города, в частности, Крещатик, Софийскую площадь, посмотреть панорамы Подола и Днепра с высоты.

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Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1880-х годах известный украинский печатник, книгоиздатель, один из самых успешных предпринимателей в свое время в Украине Стефан Кульженко построил в Киеве типографию. Именно здесь были созданы известные и уникальные открытки с видами столицы, сделанные в 1890-1900-х гг.

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