Через месяц ей должно было исполниться 23: появились данные о девушке, которую РФ убила вместе с дядей в Киевской области. Фото

Одной из жертв массированного российского удара по Киевщине 6 июля стала 22-летняя Анна Дорохина. Девушку убили российские террористы во время атаки на город Вишневое.

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Вместе с Анной погиб ее дядя Виталий. Об этом в социальной сети Threads рассказала тетя погибшей Мария Распутная.

Жертва российского террора

По словам женщины, всего через месяц Анне должно было исполниться 23 года. Девушка погибла вместе с родным дядей Виталием, убегая из своего дома в бетонное сооружение, которое должно было их спасти.

К сожалению, они оказались в ловушке, и сгорели живьем.

"Ее звали Анна ей было 22 года. Через месяц должно было исполниться 23. Сегодня она, убегая из своего дома с родным дядей Виталием, спрятались в бетонном сооружении, которое, по их мнению, должно было их спасти. Но они оказались в ловушке, и сгорели живьем", – писала тетя погибшей девушки.

Родные погибшей отмечают, что Анна была очень добрым, искренним и светлым человеком. Всегда находила доброе слово, дарила тепло и улыбку тем, кто был рядом.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что положить конец баллистическому террору со стороны России можно благодаря укреплению систем ПВО и налаживанию производства необходимых средств защиты.

Президент также обратил внимание на ситуацию в Вишневом Киевской области, где после удара произошла вторичная детонация. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко с ночи регулярно докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и ликвидации пожаров.

Как сообщалось, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших.

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