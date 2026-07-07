Украинцам в стране ЕС напомнили о важном документе: без него будет сложно открыть счет и получить медицинскую помощь

Украинцам, которые из-за войны выехали в Нидерланды, сразу после приезда необходимо получить один из ключевых документов – персональный номер BSN (Burgerservicenummer). Без него беженцам невозможно будет взаимодействовать с государственными органами, работодателями, банками или больницами.

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Оформить BSN следует в первую очередь после регистрации в стране, напоминает издание Ukraine Pulse. Официальные правила относительно процедуры размещены на сайте правительства Нидерландов.

В целом нидерландские чиновники призывают украинцев, имеющих статус временной защиты, своевременно регистрироваться. Это значительно упростит поиск работы, обучение, получение медицинских услуг и доступ к другим сервисам. Правила регистрации в разных муниципалитетах могут отличаться, поэтому перед визитом стоит уточнить детали на сайте конкретного местного самоуправления.

Что такое BSN и зачем он нужен

BSN (Burgerservicenummer) – это уникальный номер, который получает каждый после регистрации в нидерландской системе учета населения. Следует понимать, что BSN – это не пластиковая карточка или удостоверение личности, а лишь идентификатор. То есть этот документ является исключительно цифровым.

Номер требуют практически все официальные учреждения страны. Без него украинцам будет крайне сложно:

устроиться на официальную работу – работодатели запрашивают BSN, чтобы оформить человека и начислять ему зарплату;

открыть счет в местном банке;

оформить медицинскую страховку (zorgverzekering) – без нее не удастся полноценно лечиться или получать плановую медицинскую помощь;

получать государственные выплаты или субсидии;

отчитываться перед налоговой;

пользоваться государственными онлайн-сервисами.

Как украинцам получить BSN

Чтобы получить номер, нужно зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) по месту жительства. Во многих городах для украинцев с временной защитой действуют специальные регистрационные центры или муниципальные службы.

Во время визита обычно просят предоставить ряд документов. Среди них:

заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документы об аренде или проживании;

свидетельства о рождении детей (если они находятся с получателем).

После внесения данных в реестр для лица создается BSN. Как правило, его выдают сразу на месте или высылают в течение нескольких рабочих дней.

Как только человек получает BSN, у него появляется возможность создать DigiD – цифровой ключ для авторизации в государственных онлайн-сервисах. DigiD позволяет:

пользоваться государственными электронными услугами;

проверять статус медицинского страхования;

отправлять отчеты в налоговую;

просматривать свои данные в государственных реестрах.

Однако DigiD не заменяет сам BSN. Цифровая система работает только на основе уже выданного персонального номера.

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