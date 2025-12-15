Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Шараевский. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Шараевский. Сердце мужественного украинского воина остановилось 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – подполковник Александр Шараевский (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был военнослужащим одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 12 декабря во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

