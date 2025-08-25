Был мужественным и выносливым воином: на фронте погиб защитник с Киевщины Вадим Луцик. Фото

В боях за Украину погиб защитник из города Обухов Киевской области Вадим Луцик. В начале полномасштабного вторжения РФ он присоединился сначала к территориальной обороне, а затем – встал в ряды Вооруженных сил Украины.

Последний бой Герой принял на Покровском направлении 14 августа, в День Государственного флага с ним попрощались на малой родине. О воине, который сражался за Украину до последнего вздоха, рассказали в Обуховском городском совете.

Что известно о Вадиме Луцике

В День Государственного флага Украины Обуховская громада провела в последний путь еще одного своего земляка–воина – Вадима Луцика.

"Вадим Васильевич Луцик, младший сержант, командир отделения, командир экипажа беспилотных летательных комплексов отделения беспилотных авиационных комплексов танковой роты танкового батальона 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, как и тысячи украинских защитников, отдал самое дорогое — свою жизнь, ради того, чтобы мы могли жить под сине-желтым флагом, чтобы дети имели будущее в свободной стране", – указано в сообщении.

Родился Вадим Луцик в Обухове 21 июля 1988 года. Там окончил школу, а затем выучился на автослесаря – и начал работать на станции технического обслуживания.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Вадим вступил в Обуховское добровольческое формирование территориальной громады, выполнял там функции водителя.

11 января 2023 года Вадим Луцик был мобилизован на военную службу. После прохождения обучения в Василькове, нес службу в Киевской области в подразделении противовоздушной обороны.

Впоследствии мужчина перевелся в 25-ю отдельную Сичеславскую воздушно-десантную бригаду, служил в 3-й роте танкового батальона. Вадим стал командиром отделения операторов разведывательных дронов, имел звание младшего сержанта. В январе 2025 года он с побратимами отправился на Покровское направление.

"Вадим был мужественным и выносливым воином. Он стойко переносил холод и жару, тяжелые условия быта на фронте, никогда не жаловался и всегда поддерживал побратимов. Мечтал после победы купить автомобиль, навестить всех родных, планировал мирную жизнь, заботился о своей семье. Особую любовь и заботу дарил своей маме — каждое утро и каждый вечер посылал ей короткое сообщение, чтобы она знала, что с ним все в порядке", – рассказали в Обуховском городском совете.

За преданность службе и военную доблесть Вадим с позывным "Небо" получил государственные награды: Памятный нагрудный знак "Освященные огнем", Нагрудный Крест "Честь и Слава", Медаль "Несокрушимым героям российско-украинской войны", Нагрудный знак Вооруженных Сил Украины "За уничтожение вражеской авиационной техники".

14 августа 2025 года, верный военной присяге и Украинскому народу, мужественно выполняя свой долг в бою за свободу и независимость Родины, Вадим Луцик погиб вблизи населенного пункта Мирноград Покровского района Донецкой области.

"Вадим Луцик, как и тысячи других защитников, был убежден, что любовь к Родине не требует слов, а требует действий. И он действовал, до последнего вздоха, до последнего удара сердца... Именно благодаря таким героям, как Вадим Луцик, мы верим: Украина выстоит... Наш земляк, Вадим Луцик, выполняя свой воинский долг и гражданский долг, навеки вошел в Небесное Войско. Вечная слава и уважение!" – отметили в Обуховской громаде.

Домой на щите воин вернулся 21 августа, спустя два дня, в День Государственного флага, с ним навеки попрощались родные, друзья, побратимы и земляки.

Воину навсегда останется 37 лет.

