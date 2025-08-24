Мужественно выполнял свой долг: на фронте погиб военный с Закарпатья

Украина потеряла еще одного защитника, воина Ивана Мадяра из Закарпатья. Мужчина стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения, за доблесть на поле боя был награждет "Золотым Крестом".

Видео дня

Последний бой Герой принял 16 августа на Сумщине. О потере сообщили в Воловецком поселковом совете.

Что известно о Герое

"Трагическая весть о гибели Защитника поступила в Воловецкую громаду. С грустью сообщаем о потере еще одного Героя, жителя поселка Воловец Мадяра Ивана Михайловича, 1990 года рождения. Мужественный защитник, солдат, преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно и героически выполняя воинский долг, по защите и обороне свободы, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, получил несовместимые с жизнью ранения во время боевых действий", – рассказали на малой родине воина.

Иван Мадяр стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России: в ряды Вооруженных сил он вступил с 29 февраля 2022 года.

На поле боя воин проявил незаурядное мужество и отвагу. Его отметили медалью "Защитник Украины" в октябре 2024-го и "Золотым Крестом" в марте 2025 года.

Свой последний бой Иван Мадяр принял 16 августа на Сумщине – в районе населенного пункта Ходино.

"Погиб воин верный военной присяге, ведь участвуя в обороне нашей Родины от российского оккупанта, защищая каждого из нас, отдал самое ценное – свою жизнь. И ему было всего 35", – отметили в Воловецком поселковом совете.

Навеки попрощаются с Героем на малой родине в День Независимости:

В 12:00 жителей поселка призывают встретить защитника "живым коридором славы" со свечами — от больницы до дома на ул. Богдана Хмельницкого.

В 12:30 начнется чин похорон возле дома погибшего.

В 13:00 — в Свято-Вознесенском храме (ул. Шевченко, Воловец).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Харьковщине погиб командир экипажа БпАК Эрик Зайцев. Молодой воин ушел в Вечность 23-летним.

Также появились подробности об украинском летчике, который погиб в катастрофе МиГ-29. Майор Сергей Бондарь. служил в должности заместителя командира эскадрильи в 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева". Он погиб 23 августа, возвращаясь с боевого задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!