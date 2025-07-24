Будут объявлять только там, где есть реальная угроза: на Киевщине изменили систему оповещения о тревоге

В Киевской области отныне воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Новую систему уже протестировали в ночь на 24 июля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Бесперебойная работа оборудования обеспечена всем необходимым.

Что известно

"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцированный. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", – сообщил Калашник.

Он добавил, что тестирование системы состоялось в ночь на 24 июля совместно с Воздушными силами и ГСЧС – она отработала надежно и без сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер, касающихся война – всех. Мы продолжаем модернизацию всей региональной системы оповещения. Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений", – отметил Калашник.

Что предшествовало

Государство-террорист Россия утром 24 июля атаковала Черкассы ракетами: в областном центре вспыхнули пожары, повреждено много домов, админздание, авто и кладбище. Из-за действий агрессора пострадали семь человек, в том числе девятилетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице не будут внедрять израильскую систему раннего оповещения о воздушных атаках. Сейчас военные не считают этот формат технически целесообразным.

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