Будут дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 22 сентября

В Киевской области во вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождь. Температура воздуха в регионе достигнет максимум +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 22 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью сильный, днём умеренный дождь. Температура по области ночью 7-12°С, днем ​​12-17°С; в Киеве ночью около 10°С, днем ​​13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Сильный дождь пойдет ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня он возобновится, хотя и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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