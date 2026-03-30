Будет слышен взрыв: в Киеве обнаружили боевую часть 'Шахеда' возле одного из мостов. Фото

В Киеве в понедельник, 30 марта, возле одного из мостов обнаружили не детонированную боевую часть российского "Шахеда". Саперы уничтожат его на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Вниманию граждан. В Днепровском районе вблизи Подольско-Воскресенского моста полицейские обнаружили не детонированную боевую часть вражеского БпЛА", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе боеприпас находится в лесопарковой зоне, сейчас правоохранители ограничили доступ к указанной территории.

В полиции добавили, что 30 марта, около 9:00, взрывотехники будут осуществлять контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

