Будет греметь: синоптики предупредили о грозе в Киеве и области. Подробности

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области во вторник, 31 марта. В ближайший час с удержанием до конца дня будет гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. В ближайший час с удержанием до конца дня 31 марта гроза", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в среду, 1 апреля, облачно, синоптики прогнозируют местами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

