Большие песчаные косы на Днепре и незастроенные Березняки: в сети опубликовали уникальное фото Киева 1960-х годов

В 1960-х годах в Киеве на реке Днепр можно увидеть большие песчаные косы, а микрорайон Березняки был почти не застроен. Эту невероятную красоту для нас сохранила камера фотографа, сделавшего снимок с высоты птичьего полета.

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Архивное фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта местность сильно изменилась за 60 лет.

"Хутор Березняк, 1960-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно рассмотреть острова Днепра с большими белыми песчаными косами, железнодорожным мостом, мостом Патона и "Киевскую Венецию" – Русановку.

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 20-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. Кинохроника 1968 года сохранила две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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