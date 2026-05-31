Недостойно должности вице-президента: в Белом доме посоветовали Вэнсу не спорить с людьми в соцсетях – NYT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс активно использует соцсети, чтобы общаться и отвечать своим критикам. Это вызывает беспокойство в Белом доме, поэтому ему якобы рекомендовали временно отказаться от участия в онлайн-дискуссиях и не спорить с людьми в сети.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает The New York Times. В то же время представители Белого дома отрицают, что такой разговор между руководством администрации и вице-президентом состоялся.

По данным издания, Вэнса неоднократно видели с телефоном во время официальных встреч, а социальные сети он использует, чтобы реагировать на критику в свой адрес. Сам вице-президент ранее объяснял свою активность тем, что соцсети позволяют получать непосредственный доступ к настроениям граждан.

"Я думаю, что одно из преимуществ социальных сетей заключается в том, что они на самом деле предоставляют вам доступ к нефильтрованным сырым мыслям, и это одна из вещей, которые мне нужно услышать как политическому лидеру", – заявлял ранее Вэнс.

Впоследствии вице-президент сообщал, что на период Великого поста удалил приложение X со своего телефона и перестал пользоваться соцсетями. По его словам, это положительно повлияло на его производительность.

"Это одна из тех вещей, когда отсутствие этого как отвлекающего фактора, я думаю, сделало меня гораздо более продуктивным. Вы не листаете все время, когда у вас есть пять минут. Я могу на самом деле что-то прочитать, в отличие от того, чтобы листать или отвлекаться на X", – отметил он.

Несмотря на это, Вэнс сообщал о намерении снова установить приложение на телефон. В то же время, как утверждает NYT, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз недавно рекомендовала вице-президенту сделать паузу в использовании соцсетей. Причиной якобы стало то, что такие онлайн-перепалки считают недостойными его должности.

Однако директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг эту информацию. По его словам, никакого такого разговора не было.

"Мы опровергли это New York Times, и они отказались опубликовать нашу цитату. Полные фейковые новости. Этого якобы "разговора" никогда не было", – заявил Чунг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранеепрезидент США Дональд Трамп оставил в Белом доме письмо с указаниями для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай своей гибели или невозможности исполнять обязанности главы государства. Письмо хранится в ящике знаменитого стола Resolute Desk в Овальном кабинете, а администрация США уже имеет "специальные протоколы" реагирования в случае чрезвычайной ситуации с президентом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!