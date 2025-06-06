Большие очереди на остановках и заоблачные цены на такси: повреждение линии метро в Киеве вызвало коллапс. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 6 июня, в результате комбинированной атаки страны-террориста РФ были повреждены пути метрополитена. Из-за этого временно не работает наземный участок метро, на остановках появились очереди, а цены на такси взлетели до небес.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Сколько продлятся ремонтные работы на поврежденном участке, не сообщалось.

"Заоблачные цены на такси и километровые очереди на транспорт в Киеве. В результате обстрела повреждены пути и кабели на перегоне метро между станциями "Дарница"–"Левобережная", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть большие очереди на остановках к автобусам, которые городские власти организовали, как альтернативу временно недействующему участку метрополитена.

Кроме того, службы такси с утра начали поднимать цены на свои услуги - если около 8:00 стоимость поездки с левого на правый берег Киева минимально стоила 700 гривен, то уже после 9:00 цены "перевалили" за 2 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

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