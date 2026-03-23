Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Виктор Масевич. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Масевич. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 10 февраля 2026 года в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате атаки FPV-дрона со стороны РФ погиб гранатометчик второго аэромобильного отделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ рядовой Виктор Масевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 27 июля 1980 года в селе Корнин Житомирской обл. Проживал в Боярке. Окончил местную среднюю школу, а затем получил профессию машиниста холодильного оборудования. Работал оператором окрасочно-сушильной линии и агрегата.

Герой стал на защиту Украины в октябре 2025 года. Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"В скорби остались мать, сестра. Память о Викторе Масевиче вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!