Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Коваленко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Андрей Коваленко. Свой последний бой храбрый украинец принял 4 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Еще одна болезненная потеря... Прощаемся с погибшим Героем Андреем Коваленко", – говорится в сообщении.

Военный был солдатом артиллерийского взвода 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Андрей отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны.

К сожалению, 4 сентября 2025 года военный погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Дроновка Донецкой области. Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 22 сентября, в Гостомеле. Похоронят воина на Аллее Героев в 13:00.

"Разделяем с семьей боль потери, не простим врагу ни одной погибшей души!" – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

