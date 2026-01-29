Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевщины Юрий Петренко. Фото

В результате атаки вражеского дрона на фронте погиб военный из Бучанского района Киевской области Юрий Петренко. Сердце 47-летнего защитника Украины остановилось 25 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальное известие

"Боевая потеря. На фронте погиб старший сержант Юрий Петренко из Лубянки. 47-летний Юрий выполнял боевую задачу в Донецкой области, где попал под удар вражеского дрона 25 января 2026 года", – говорится в сообщении.

Трудолюбивый и добрый, Герой был человеком, на которого всегда можно было положиться. До полномасштабной войны работал в охране завода. В 2022 году стал присоеденился к ТрО, а затем добровольно мобилизовался в Национальную гвардию Украины.

У защитника Украины остались жена Оксана, два сына – Владимир и Николай, родители и сестры.

"Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Юрия. Вечная память", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

