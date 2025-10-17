Без отца остались трое детей: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Деревянко. Фото
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Владимир Деревянко. Жизнь украинского воина оборвалась 19 ноября 2024 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальная весть
"Прощаемся с Владимиром Деревянко, который трагически погиб, защищая Украину", – говорится в сообщении.
46-летний солдат родом из Харьковской области. В 2023 году он переехал в Бучу как внутренне перемещенное лицо и стал частью местной общины.
К сожалению, 19 ноября 2024 года, выполняя боевое задание на Покровском направлении Донецкой области, Владимир пропал без вести. Почти год родные ждали известия, и только теперь удалось идентифицировать его тело.
"Владимир был добрым, искренним человеком. Любил рыбалку, работал строителем, всегда приходил на помощь другим, но больше всего — обожал своих детей. Без отца осталось трое несовершеннолетних детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, в частности сестре Екатерине", – добавил Федорук.
