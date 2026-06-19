Без осадков и жарко: прогноз погоды по Киевской области на 20 июня

В Киевской области в субботу, 20 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +28 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5–10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 20 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13–18 °С, днем 23–28 °С; в Киеве ночью 16–18 °С, днем 26–28 °С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода продержится до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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