Интернет через Starlink в Украине может резко ухудшиться: как это объяснили в компании Маска

Стремление Европейского Союза к развитию собственных спутниковых технологий может помешать связи на фронте в Украине. Перераспределение спутникового спектра может создать серьезные технические препятствия, а также вызвать радиопомехи для работы терминалов Starlink, которые широко используются военнослужащими СОУ.

Видео дня

Об этом заявили в компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Там выразили недовольство, что из-за планов Еврокомиссии выделить иностранным компаниям лишь треть доступного частотного диапазона 2 ГГц SpaceX фактически лишится возможности предоставлять спутниковые услуги правительственным структурам европейских стран, пишет Financial Times.

Чего еще опасаются в SpaceX

Новые правила ЕС предусматривают разделение соответствующего спектра частот на "фактически непригодные для использования фрагменты" , что нарушает бизнес-модель услуг direct-to-device, которые SpaceX и AST Spacemobile пытаются запустить в партнерстве с европейскими телеком-гигантами из-за нехватки собственных частот в Европе.

, что нарушает бизнес-модель услуг direct-to-device, которые SpaceX и AST Spacemobile пытаются запустить в партнерстве с европейскими телеком-гигантами из-за нехватки собственных частот в Европе. Предлагаемое регулирование противоречит предыдущим международным регламентам и потенциально несовместимо с международными обязательствами Европы и экономической реальностью.

и потенциально несовместимо с международными обязательствами Европы и экономической реальностью. Брюссель предлагает продлить на два года льготы для действующих провайдеров Viasat и EchoStar, что, как заявляют в SpaceX, тормозит внедрение новых, более дешёвых и доступных технологий, в которые компания уже инвестировала миллиарды.

В SpaceX заявляют, что предложение ЕС ставит "страну регистрации оператора выше экономических, технических и регуляторных реалий". Официально его ещё должны согласовать правительства стран ЕС и Европейский парламент, но в SpaceX рассчитывают, что окончательный вариант документа может быть изменен.

Собеседник FT, знакомый с позицией компании, отметил, что в ходе обсуждения свои оговорки уже высказали как представители бизнеса, так и правительства нескольких европейских стран.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала антииранской операции США и Израиля SpaceX добилась повышения стоимости подключения к интернету Starlink для нужд американской армии с $5 тыс. до $25 тыс. в месяц. Это касается военной версии Starlink под названием Starshield.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!