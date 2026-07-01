Без осадков и жарко: прогноз погоды по Киевской области на 2 июля

В Киевской области в четверг, 2 июля, синоптики не прогнозируют осадков, ожидается небольшая облачность. Днем температура воздуха в регионе достигнет +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 2 июля по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 18-23°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве небо будет ясным до самого конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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