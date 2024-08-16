Без осадков и жара: прогноз погоды по Киевской области на 17 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 17 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 17 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 августа весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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