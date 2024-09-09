Без осадков и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 9 сентября

В Киеве в понедельник, 9 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 9 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура 23-28°С, в Киеве 25-27°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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