Без осадков и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 5 марта

В Киевской области в четверг, 6 марта, небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 6 марта по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрметцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 6 марта порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 марта от появленных до рассвета облаков уже утром не останется и упоминания – до самого вечера в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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