Без осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 января

В Киевской области во вторник, 7 января, переменная облачность, без осадков. Воздух максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 января на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 января в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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