Без осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 марта

В Киевской области в среду, 4 марта, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 4 марта по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Киеве почти весь день, вечером должны рассеяться. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

