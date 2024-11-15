Без осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 ноября

В Киевской области в субботу, 16 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе немного потеплеет, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 16 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что в выходные ожидается комфортная погода благодаря влиянию поля повышенного давления в Киевской области осадков не ожидаем. Температура ночью будет колебаться в пределах +1°C...+3°C, а днем повысится до +9°C. В начале недели ночные значения температуры будут оставаться в пределах 0°C... +3°C, а дневные будут достигать +7°C. Однако уже со среды прогнозируем изменение синоптической ситуации и поступление осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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