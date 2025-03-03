Без осадков и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 марта

В Киевской области в понедельник, 3 марта, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 3 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, днем без осадков. По области утром местами туман. Температура по области днем 1-6°С тепла; в Киеве днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +3°С…+5°С; Мироновка +3°С…+5°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +3°С…+5°С; Барышевка +3°С…+5°С; Борисполь +3°С…+5°С и Вышгород +2°С…+4°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 марта облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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