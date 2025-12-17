Без осадков и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 декабря

В Киевской области в четверг, 18 декабря, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 18 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

