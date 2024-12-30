Без осадков и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на последний день 2024 года

В Киевской области во вторник, 31 декабря, хмарно, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 31 декабря по территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 декабря весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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