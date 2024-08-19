Без осадков и до +37°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 августа

В Киевской области во вторник, 20 августа, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +37°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

"Прогноз погоды на 20 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем сильная жара 35-37°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем сильная жара 35°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 августа небо в Киеве будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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