Без осадков и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 11 июля, ожидается сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 11 июля по Киевской области. Сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью около 20-22°С, днем 32-34°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 июля утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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