Без осадков и до +341°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 8 июня

В Киевской области в воскресенье, 8 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 8 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22°С, днем 30-34°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 32-34°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +13°С... +15°С; Мироновка +13°С... +15°С; Фастов +12°С... +14°С; Яготин +12°С... +14°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь +12°С... +14°С и Вышгород +7°С... +9°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только вечером появятся первые облака. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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