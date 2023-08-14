Без осадков и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 августа

В Киеве и Киевской области во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 15 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 31-33°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 15-17 августа будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 15 августа в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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