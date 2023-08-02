Без осадков и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 3 августа, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 августа. Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 25-30°С; по Киеву ночью 16-18°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 3 августа ясной погоды не будет. Облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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