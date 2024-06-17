Без осадков и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 18 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 18 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 июня в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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