Без осадков и до +30°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 25 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 25 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 25 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 25-30°С, в Киеве 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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