Без осадков и до +2°С: прогноз погоды в Киеве и области на 22 февраля

В Киевской области в воскресенье, 22 февраля, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 22 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 10-15°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С... +1°С; Мироновка 0°С... -2°С; Фастов -1°С... +1°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка 0°С... -2°С; Борисполь 0°С... -2°С и Вышгород 0°С... +2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

